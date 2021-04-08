شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت والصورة – زواج الفنانة درة تعلن زواجها من فنان مصري شهير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل أبطال مسلسل “بين السما والأرض”، تصوير باقي مشاهد العمل، استعدادًا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وكان الفنان هاني سلامة كشف عن ارتباطه بالفنانة درة في المسلسل، وشارك مجموعة صور من كواليس العمل، ويظهر فيها وهو يعقد قرانه علي الفنانة درة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويجسد هاني سلامة شخصية الدكتور “حميد”، الذي يرتبط بفتاة محجبة تدعى “علا”، وهو الدورالذي تلعبه الفنان التونسية “درة”.

مسلسل “بين السما والأرض” تدور أحداثه في إطار الدراما الكوميدية، حول عدد من الأشخاص عالقون داخل مصعد كهربائي يتوقف بسبب عطل فني، ويتعرض العديد من الأشخاص لمواقف كثيرة، ويتناول العمل 15 حلقة، والقصة مأخوذة عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ

ويضم المسلسل العديد من نجوم الفن وهم بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، نجلاء بدر، أحمد رزق، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ، ويتولي الإخراج محمد العدل.