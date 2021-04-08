شكرا لقرائتكم خبر عن الصغار ميتفرجوش – شاهد ياسمين رئيس بينت الحتة الكندوز قدام الشباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة.

وتألقت ياسمين رئيس بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأسود، مكشوف الأكتاف والصدر، ومطرز باللون الأصفر من منطقة الوسط.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه، وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

يشار إلى أن النجمة ياسمين رئيس استكملت تصوير مشاهدها في مسلسل “ملوك الجدعنة”، ببيروت، والذي تعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية، بعد نجاح سينمائي قوي خلال الأعوام الماضية، ويعتبر العمل هو أول بطولة لها تنافس به في دراما رمضان.

وتستعرض ياسمين رئيس من خلال مسلسل ملوك الجدعنة شخصية “فاتن حرفوش” فتاة شعبية تعمل مع والدها في محل عطارة، تأخذها قراراتها للدخول في صراعات لم تكن تتوقعها يومًا،

وسبق أن صرّحت ياسمين رئيس أنها قبلت الدور لطابع الشخصية الشعبية المختلف عن الذي قدمته في سابق أعمالها.

ويشارك النجمة في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى