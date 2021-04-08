شكرا لقرائتكم خبر عن قمر 14 – شاهد الظهور الأول لوالدة الفنانة هند صبري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة التونسية “هند صبري”، التى نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، بعض الصور المجمعة بمقطع فيديو والتى شهدت ظهور والدتها، التى خطفت الأنظار بظهورها النادر.

في سياقٍ آخر، أعلنت الفنانة الكبيرة هند صبري، سلبية المسحة الأخيرة لها، وقالت فى تدوينة عبر حسابها الرسمى بموقع “فيسبوك“: “الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء”، ونشرت هند صورة من اختبار كورونا، معلقة: “المسحة سلبية ألف حمد وشكر يا رب.. الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء”.

وأكدت النجمة التونسية هند صبرى، سعادتها البالغة بالمشاركة في الحدث العالمى المصري لـ “نقل المومياوات” من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، مستنكرة تلك التعليقات السلبية التي انتقدت الاستعانة بها في الحدث العالمى، لأنها ليست مصرية أبا عن جد، حيث كتبت فى تدوينه عبر حسابها على فيسبوك: “أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح”.

وأضافت: “أنا كتبت فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم.. من اجتهد وقرّر أنى مشاركة لوحدى، هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟.. ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد”، وتابعت: “هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذى نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه”.

وتابعت الفنانة التونسية، “فخورة أني أشارك بجزء صغير جدًا جانب كبار نجوم مصر، وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة، اللى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق”.