شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – هيا مرعشلي وصاحبتها في أوضة النوم وبيعملوا حركات مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة هيا مرعشلي صور جديدة لها أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين.

و ظهرت مرعشلي برفقة صديقتها باطلالة عفوية وصفت بالجميلة .

وأبدى تاكثير بإعجابهم باللوك وركزت الكثير من التعليقات على جمالها وأناقتها.

ويشار إلى أنه تم أخيراً تناقل العديد من الأخبار التي أشارت إلى حدوث قطيعة بين الفنانة ووالدها الفنان طارق مرعشلي. إلا أن الأب نفى هذا خلال حلوله ضيفاً على برنامج “شو في ما في”، حيث أكد أن كل ما يُحكى عن هذا الأمر ليس صحيحاً، موضحاً: “أنا وهيا أصدقاء وفي تواصل بشكل مستمر”.

وتابع أن ابنته تعيش حياتها الخاصة وأنها تستشيره كما تستشير جدّتها الفنانة القديرة ناهد الحلبي. كذلك عبّر عن فخره بما حققته من شهرة، وقال: “الي الفخر إنه تكون مشهورة، اشتغلت على حالها صح وأنا بفتخر ببنوتي”.