شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – سما المصري تفتح رجليها بقوة فتظهر منطقتها الحساسة عارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة سما المصري الجدل بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تشم أصابع قدمها.

وقالت سما المصري في الفيديو: ” شم الأصابع عند ناس كتير هواية انا مش بتكسف اقول بس اشم صوابع رجليا انا مش صوابع حد تاني.. انا عارفة انكوا هتتريقوا وتضحكوا وتقولوا قرف بس انا بحب اشم صوابع رجليا مش صوابع حد تاني”.

وبمجرد رؤية الفيديو شن عدد من متابعي سما المصري هجوما عليه بالعديد من التعليقات، فقال متابعا لها: “اي القرف دا بتموتي في القرف”، وقال آخر: “ايه العفانة دى”، واضاف متابع آخر قائلا: “انتي بتعملي ايه يخربيتك”، وتعجب أحدهم مما تفعله سما قائلا: “ده ايه ان شاء الله”.