شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – ناهد السباعي خلعت هدومها وهتوريك التاتو الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها وجمهورها ، صورة جذابة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها فى النوبة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات “إنسجرام”.

وعلقت “ناهد” على الصورة قائلة: “جزيرة هيسا.. النوبة.. مصر”، وظهرت في الصور بإطلالة مثيرة، بجزيرة بالنوبة، مرتدية فستان مكشوف ، يظهر تاتوه رسمته على منطقة البطن ، مكتفية بإنسدال شعرها.

وفي سياق أخر شاركت ناهد السباعي فى مسلسل “النهاية”،وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، والقصة حول مهندس يحاول مقاومة التكنولوجيا علي حياة البشر، ومع المحاولات يظهر إنسان ألي مستنستخ منه.

ويشارك فى بطولة المسلسل العديد من الفنانين وهم عمرو عبد الجليل، سوسن بدر، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، سارة عادل ، وغيرهم من الفنانين .

والعمل من سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، من إنتاج شركة سينرجي.

كما شاركت “ناهد ” فى فيلم “ماكو”، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: بسمة، منذر ريحانة، نيكولا معوض، منذر ريحانة، عمرو وهبة، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمد هشام.