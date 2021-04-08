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بفستان قصير – نجمة "باب الحارة" دانا جبر شردت للحظات فظهرت المنطقة الحساسة بالكامل

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية دانا جبر صورة جديدة لها عير تطبيق الصور انستقرام .

و اختارت فستان أسود كلاسيك قصير نسقته مع حذاء أسود كلاسيك و اختارت الحقيبة من تصميم christian dior تحمل شعار dior باللون الذهبي.

و من المُلاحظ أن دانا جبر من محبي اللون الأسود في تنسيق ملابسها… فهي تُنوع في اختيارها للون الأسود ما بين الكاجوال، و السبور شيك، و الكلاسيك.

و تختار دانا جبر خامات مختلفة في الإطلالة الواحدة .. و تضيف اكسسوارات مناسبة و متنوعة لتكسر من رتابة اللون الأسود

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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