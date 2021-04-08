بصدر شبه عاري – شاهد بنت طلعت زكريا بينت اللحمة البتلو

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عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت إيمي طلعت زكريا في الصورة التي نشرتها، مرتدية فستان صيفي مثير، باللون الأصفر الكاروهات، وشعر كيرلي.

ويذكر أن إيمي طلعت زكريا، تعرضت الأيام الماضية لوعكة صحية، ونشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وعلقت كاتبة: “الحمد لله”.

وحرصت إيمي طلعت زكريا، على توجيه رسالة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، في ذكرى رحيله، الذي رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية، قائلة: “مات أبي ولم يمت بداخلي، سيظل حبيبي الأول وبطل رواياتي إلى أن ألقاه، رحمك الله يا أبي أنت وأمواتنا جميعا”.