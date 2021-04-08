شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – سلمى أبو ضيف فتحت الروب وتظهر صدرها العريان بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبلت الفنانة سلمى أبو ضيف الصيف بإطلالة مثيرة للغاية من خلال ارتدائها مايوه بكيني باللون الأسود، مع كاردجان أبيض اللون، وذلك عبر حسابها الرسمي الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير” انستجرام”

الجدير بالذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت مؤخرا في مسلسل” إلا أنا” ضمن أبطال حكاية” لازم أعيش” مع الفنانة جميلة عوض.

وتعد حكاية”لازم أعيش” آخر حكايات مسلسل” إلا أنا” الذى تكون من 6 حكايات، لكل حكاية بطلة مختلفة.

حكاية “لازم أعيش”بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبوضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، وكوكبة لامعة من نجوم الفن، تأليف نجلاء الحدينى، ومن إخراج مريم أحمدى.