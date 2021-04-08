شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – نوال الزغبي بالقميص الستان وتكشف عن المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الفنانة نوال الزغبي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير” انستقرام” من خلال إطلالة مميزة ببنطال جينز وقميص احمر مثير .

ونشرت الفنانة نوال الزغبي الصورة الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير” انستجرام”

ومن جانبه طرحت الفنانة نوال الزغبي مؤخرا أغنية” عقلي وقف”

أغنية “عقلي وقف”من كلمات أحمد راؤول، وألحان أحمد ‏زعيم، كما تستعد نوال لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع فادي حداد،

وتعد تلك الأغنية بمثابة مفاجأة وتغير جمهورها خاصة فى اللوك الجديد.

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم “كده باي”، و يضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين،

منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، وغيرهم من الشعراء والموزعين.