قصة أقصر زيجات الوسط الفني.. فنانة شهيرة تزوجت فجرا وانفصلت عن زوجها بعد 3 ساعات فقط

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعد الفنانة نهلة سلامة واحدة من أبرز فنانات الوسط الفني، وبالرغم من شهرتها إلا أنها تحرص على إبعاد حياتها الخاصة عن الأضواء.

وما أعاد الفنانة نهلة سلامة إلى الأضواء هو إعلانها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال مصطفى النجار، بعد وقت قصير من زواجهما، لتندرج تحت قائمة أقصر زيجات الوسط الفني.

لن تصدق جمال زوجة نجيب ساويرس في أول ظهور لها (اتفرج)

رغم عدم إعلانهما.. السبب الحقيقي وراء انفصال شيماء سيف وزوجها محمد كارتر

ووفقًا لتقارير، فقد تزوجت نهلة سلامة 3 مرات، وكانت المرة الأولى من الدكتور أحمد علي، والثانية من رجل الأعمال مصطفى النجار، وقد انفصلت عنه بعد 3 ساعات فقط من الزواج، فالزواج الذي تم في الفجر انتهى في الصباح.

ويعتبر زواج الفنانة نهلة سلامة من رجل الأعمال مصطفى النجار أقصر زواج في الوسط الفني، لكنهما لم يعلنا سبب الانفصال، وكانت نهلة سلامة في إحدى زيجاتها قد رزقت بابن اسمه فهد، وأعلنت أن سبب طلاقها هو انشغالها برعاية ابنها الوحيد فهد، ويقال أن الزيجة الثالثة كانت بينها وبين المخرج الشهير محمد خان.

لكن نهلة تتكتم عن ذكر اسم الزوج الثالث، وتستمر في النفي مرارا وتكرارا أن تكون تزوجت المخرج محمد خان الذي جمعتها به قصة حب، وأوضحت أن العلاقة لم تستمر بينهم وأن الانفصال العاطفي بينهما كان من ناحية محمد خان.