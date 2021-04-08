رشا مهدي تخطف أنظار الجمهور بإطلالة جريئة في افتتاح الفيلم القصير بالإسكندرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة المتألقة رشا مهدى أنظار الجمهور في الإسكندرية بعد ارتدائها فستانًا جريئًا في افتتاح فعاليات مهرجان الفيلم القصير والمقام بمسرح عبد الوهاب بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية.

وظهرت الفنانة رشا مهدي على السجادة الحمراء مرتدية فستانًا جريئًا لالتقاط الصور التذكارية من بعض الصحفيين والإعلامين المتواجدين بفعاليات المهرجان.

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ووصل لفيف من نجوم الوسط الفني بساحات مسرح عبد الوهاب بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية للمشاركة في فعاليات مهرجان الفيلم القصير، وكان من أبرز الحضور من الفنانين “باسم سمرة، رشا مهدى، الفنان محمد خميس وبعض نجوم الوسط الفني”.

وحرص نجوم الفن من أبطال فيلم توكتوك على التقاط بعض الصور التذكارية فى الأماكن الخاصة بهم بتواجد لفيف من الصحافه والإعلام.