أسرار لا تعرفها عن زوجة أبو جبل.. وكيف بدأت قصة الحب بينهما (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل اللاعب محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر بعقد قرانه على خطيبته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

واقتصر حضور عقد القران على الأهل والأصدقاء، وكان زميله عبد الله جمعة أبرز الحاضرين، حيث حرص على تهنئة أبو جبل بعقد القران.

وفي هذا الصدد، نستعرض معكم أبرز المعلومات عن أميرة سمارة يحيى زوجة اللاعب محمد أبو جبل:

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حصلت أميرة سمارة يحيى على لقب ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019، ومن مواليد العام 1992، حيث تبلغ من العمر 29 عاما.

تنحدر أصول أميرة سمارة يحيى إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر، حيث حصلت على شهادة الليسانس في التسويق ونظمت دراسات في انجلترا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

دخلت أميرة سمارة يحيى مجال الموضة بالصدفة وبعد ترشيحات من شقيقتها التي شجعتها على المشاركة في مسابقة ملكة جمال الجزائر.

مازالت أميرة سمارة يحيى تحتفظ بأصولها وتعيش في مسقط رأسها بعيد عن الأضواء.

تشارك أميرة سمارة يحيى في الأعمال الخيرية للأيتام وذوي الاحتياجات في بلادها الجزائر، كما انخرطت في جمعية خيرية تهتم بالرياضيين، وفى مصر تدعم مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة وربما يكون ذلك سبب تعرفها على أبو جبل من خلال اقامتها بعض الوقت في مصر واهتمامها بالشأن الرياضي ودعمه.