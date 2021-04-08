شكرا لقرائتكم خبر عن كما ولدتها أمها .. اتفرج تسريب صورة لـ هيا مرعشلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سرب حساب بموقع إنستغرام، يحمل اسم الفنانة هيا مرعشلي، صورة لها وهي بدون ملابس، مما أثار ردود أفعال متباينة بين جمهور موقع تبادل الصور والفيديوهات..

وظهرت الشابة السورية في الصورة، بدون ملابس في نصفها الأعلى، فيما حجب الحساب المسرب لها، النصف الأسفل من جسدها عن أنظار جمهور “إنستغرام” .

ويبدو أن الصورة التقطت للفنانة مرعشلي في منزلها بعد انتهائها من وضع المكياج واستعدادها لارتداء ملابس خاصة بحفل ما دعت إليها.

وبدت الفنانة السورية، بتسريحة شعر جذابة انسدلت خصلاتها نحو ظهرها وصدرها المكشوفان، ويدها اليمنى تتحسس خدها الأيسر، وشفتيها في وضعية استعداد لموعد غرامي، فيما عينيها الساحرتان تنظر نحو الكاميرا بشرود ذهني.

وقد تداول عدد من رواد موقع إنستغرام، الصورة فور نشرها، ولوحظ اختلاف آرائهم حول محتواها الجريئ، فمنهم من كتب كلمات غزل وأبدى اندهاشة من جمال وانوثة ونعومة الفنانة، ومنهم من وجه لها انتقادات حادة واتهمها بالوقوف وراء تسريب الصورة لإثارة الجدل حولها، وكسب المزيد من المعجبين. حسب قولهم.

ومؤخرًا تداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة هيا مرعشلي، وهي تستعرض جمالها ومفاتنها بجرأة خاطفة للأنظار .

وتضم مقاطع الفيديو مشاهد من عدة جلسات تصوير للفنانة السورية، منها وهي ترتدي بكيني قصير وضيق، وفستاناً قصيراً مكشوف الصدر ونصفها الأسفل، وكذا ملابس داخلية خفيفة.

وظهرت هيا مرعشلي من خلال مقطع الفيديو وهي تقوم بحركات إغراء جريئة متعددة، كالأمساك بخصرها والانحناء لاظهار اجزاء من نهديها وغيرها.

ولقيت إطلالات النجمة السورية، تفاعلاً كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها في حساب أحد معجبيها بموقع إنستغرام، مصحوبة بأغنية غزلية.

وعلق المتابع قائلاً: “اشتهي أن اتحدثك واخبرك بأني أموت شوقا إليك ولكني اصمت خوفا من أن ازعجك .. صح انت مو جنبي بس انت عافيتي وحياتي ودنيتي كلها.. هيا بحبك موت” واضاف للتعليق رموز قلوب بكاء.

يذكر أنه ورغم الغياب المتكرر للفنانة هيا مرعشلي، عن حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رواد التواصل ، وصفحات متخصصة بأخبار المشاهير والفنانين، يتداولون صورا قديمة لها يومياً، وكانت آخرها الصورة أعلاه التي ظهرت فيها ونصفها الأعلى مكشوف.

وهيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات وتعتبر من النجمات الصاعدات الآتي يحظين بجماهيرية واسعة في سوريا وعلى مستوى الوطن العربي.