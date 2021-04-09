شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. فيديو علا غانم وخالد يوسف المسرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مسرب زاعمن بأنه يعود للفنانة المصرية علا غانم مع المخرج المصري خالد يوسف.

حيث أثار الفيديو المسرب موجة جدل كبير ، حيث انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى قسمين قسم من شجب واستنكر وطالب بمحاسبة علا غانم وخالد يوسف ، والجزء الأخر تسائل عن حقيقة هذا الفيديو .

فيما أوضح آخرين بأن الفتاة التي تظهر في الفيديو هي الراقصة كميليا وليست علا غانم .

هذا وأكد مصدر مصري أن المخرج خالد يوسف فقد حاسوبه الشخصي الامر الذي أدى لانتشار هذه الفيديوهات وتسريبها الى مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة .

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج ورانيا يوسف .

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