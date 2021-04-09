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بالمحزق والملزق – نسرين طافش جنت الشباب بالاحمر

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بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث صورة لها من بيتها.

ونشرت الفنانة طافش وهي ترتدي فستانا قصيرا أحمر اللون، حاملة بيدها باقة من الورد. كما وعلقت على الصورة قائلة: “اشرقي و املأي الدنيا حبًا و بهجة .. فأنت أقوى مما اخبروكي أو برمجوكي .. أنت نور الجمال و اللطف و الوعي في هذا الكون .. عيشي كما تشتهي روحك السامية .. اضحكي .. ارقصي .. تعلمي .. انجحي .. و أحبي نفسك أولًا ♥️أمهاتي أخواتي صديقاتي .. كل عام و انتن بخير”.

وتنشغل نسـرين طافش حاليا بتصوير مسلسلها الجديد “المداح” الذي تنافس به ضمن موسم رمضان المقبل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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