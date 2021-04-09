بعد سنوات من الغياب.. لن تصدق كيف أصبح شكل ألفت الزوجة الرابعة للحاج متولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - سنوات عدة ابتعدت فيها الفنانة مونيا عن الأضواء، إلا أنها لا تزال حاضرة في ذاكرة شريحة كبيرة من الجمهور بعد تقديم العديد من الأعمال الناجحة مثل شخصية «ألفت» في مسلسل عائلة الحاج متولي.

وبعد طول غياب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المعتزلة مونيا من أحدث ظهور للزوجة الرابعة للحاج متولي وقد تغير شكلها تمامًا، بعدما تقدمت بالعمر، وتفاعل الروّاد مع تلك الصور وتداولوها بشكلٍ كبير.

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وبعد البحث تبين أن الصور المتداولة للفنانة «مونيا»، كان مصدرها صفحة لإحدي مراكز التجميل، فمن الواضح أن الفنانة تستعد للرجوع إلي الساحة الفنية بعد غياب سنوات، وتحضر لعمل درامي جديد في رمضان 2021 المقبل.