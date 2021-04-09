لن تصدق كيف أصبح شكل نورا الفولي بطلة فيلم «الدادة دودي» بعدما أصبحت شابة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قبل 11 عامًا، قدمت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيلم «الدادة دودي»، والذي يُعد واحد من أشهر أفلامها، حيث كانت إيراداته مفاجأة كبرى لكل الجمهور.

وبالرغم من أن الأطفال الستة الذين شاركوا في العمل كانوا أحد أبرز أسباب نجاحه إلا أن أي منهم لم يكمل مشواره في الوسط الفني، رغم الموهبة الكبيرة التي يتمتعون بها، ومن هنا كان من المنطقي أن يبقى السؤال عنهم حاضرا في أذهان الجميع.

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وكان من بين الأطفال المتفوقين في الفيلم الطفلة نورا الفولي، التي عادت للظهور مؤخرا بصورة كشفت عن تمتعها بقدر كبير من الجمال.

وقد تحدث «نور» خلال حديث تلفزيوني عن كواليس مشاركتها في فيلم «الدادة دودي» الذي لعبت خلاله شخصية «دينا» الابنة الكبرى للواء الذي قدم دوره النجم الكبير صلاح عبد الله والتي تقود «عصابة الصغار» للتخلص من أي مربية يحضرها والدها حتى يتمكن كل منهم من أن يستمتع بحياته وفقا لما يخططه.

كما شددت «نورا» على أن شخصيتها في الواقع بعيدة كل البعد عن شخصية «دينا» فهي في الأساس طيبة للغاية وهادئة جدا ولا تحب افتعال المشكلات، مضيفة أن ياسمين عبد العزيز كانت تتعامل معهم بمنتهى الود والحب، أما صلاح عبد الله فكان يتعامل في اللوكيشن وكأنه والدهم فعلا.