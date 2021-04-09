القصة الكاملة للخلافات بين شيماء سيف وزوجها محمد كارتر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة الفنانة شيماء سيف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانها الانفصال عن زوجها محمد كارتر.

وقامت الفنانة شيماء سيف بإلغاء متابعة زوجها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، لتنشر بعد ذلك رسالة قالت فيها: «كل شيء نصيب الحمد الله على كل حال».

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وبدأت شيماء سيف إثارة الجدل، بكتابتها رسالة غامضة، جعلت جمهورها يتكهن حول انفصال وشيك بينها وكارتر، حيث جاء نص رسالتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «كل شيء نصيب الحمد الله على كل حال»، دون توضيح سبب كتابة الرسالة أو ذكر أي تفاصيل أخرى بشأنها، مما أثار الجدل حول انفصالها عن زوجها.

وبعد نشر تلك الكلمات، ألغت شيماء سيف وكارتر المتابعة عبر «إنستجرام»، دون أن يذكر أي من الطرفين أسباب ذلك، فيما ظلت شيماء سيف ترسل رسائلها الغريبة والمبهمة لمرات.

رسالة غامضة جديدة شاركت بها الفنانة شيماء سيف متابعيها، عبر خاصية القصص القصيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد تداول أنباء انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، وكتبت: «محدش يجى على نفسه علشان حد ماتجملوش في الناس على حساب نفسكم».

«سيبوا كل حد يبان على حقيقته عشان لما يأذيكم مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس، وفي النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال ربنا بس اللي عنده كل الحقائق، وهو الحكم العدل دعواتكم ونقطة ومن أول السطر».

بينما وجه المنتج محمد كارتر، منذ قليل رسالة رومانسية لزوجته محاولا الصلح، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» حيث كتب فيها: «من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك أنتى النفس اللي خارج وداخل مني أنتى الضحكة اللي بضحكها أنتي اللي في القلب».