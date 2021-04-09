هيفاء وهبي تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة.

وظهرت هيفا بفستان بسيط باللون البنفسجي، قصير وبأكمام طويلة، وقصير فوق الركبة وهو ما جعل اطلالتها مثيرة وجريئة.

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه، وهو ما تناسب مع إطلالتها الجريئة.

ويعرض حاليا للنجمة هيفاء وهبي مسلسل “أسود فاتح” من بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.