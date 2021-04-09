بعد فيديو حمام السباحة.. محمد رمضان يستفز الجمهور من جديد (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسبب فيها الفنان محمد رمضان، وذلك بعد نشره مقطع فيديو جديد عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»

ومن خلال الفيديو ظهر الفنان المثير للجدل محمد رمضان، وهو يلقي الكثير من الدولارات على الأرض، في إشارة لكثرة المال معه، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

أول صورة للفنانة جيهان فاضل خلال عملها في سوبر ماركت في كندا

هكذا تلقى الطيار المفصول نبأ تعويضه 6 ملايين جنيه من محمد رمضان

جاء ذلك، للمرة الثانية، حيث سبق أن نشر محمد رمضان، فيديو، ظهر خلاله وهو يجلس داخل مسبحه، ويلقي أموالا في المياه، واعتبرها البعض إشارة منه لإلزامه بسداد 6 ملايين جنيه إلى الطيار أشرف أبو اليسر.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين “اتقي الله بقا” و”نعمة وتزول من وشك” و”ما كفاية استفزاز” و”ربنا يزيدك يا فنان وعقبالنا” و”دا عشان خلوك تدفع الـ ٦ مليون؟.. رمضان أنت بتعيط؟”.