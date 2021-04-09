بإطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسببت الفنانة لقاء الخميسي في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت لقاء الخميسي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

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وظهرت لقاء الخميسي في الصورة، مرتدية فستان قصير باللون اللبني، ومن الناحية الجمالية، رفعت لقاء الخميسي شعرها إلى الخلف، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ماكياج ناعم مع أحمر شفاه باللون الأحمر.

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك في مسلسل “ضد الكسر”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وهو إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل.

المسلسل من بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول، إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.