شكرا لقرائتكم خبر عن من كما ولدتها امها – نيللي كريم هتفرجك على كل حاجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وظهرت بإطلالة صيفية من المسبح.

وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم “الثلاثاء 12″، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

الفيلم يعد شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز التي تحاول أن تقدم رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة.