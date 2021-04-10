شكرا لقرائتكم خبر عن متع نفسك – روبي هتفرجك على أحلي رقص عشرة بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطفت المطربة روبى الأنظار اليها وذلك بعد احياء حفل غنائى فى احد الفنادق الشهيرة والتى اقيم لصالح احدى الشركات الخاصة.

وقدمت روبى عددا من الأغانى التى نالت إعجاب الجمهور منها “ليه بدارى كده” كما قدمت اغنيتها الجديدة “حتة تانية” والتى طرحتها منذ أيام قليلة.

وكان أشيع أن روبى قد تعرضت إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك أعقاب قرار خروج مسلسلها الجديد “شقة 6” والذى كان من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وكان أكد محمود كامل مخرج مسلسل شقة 6 في تصريحات لـ صدى البلد خروج العمل من موسم رمضان 2021، موضحا أن الجهة الموزعة للعمل وجدت أن عرضه حصري خارج رمضان أفضل من الفترة الحالية.

قصة مسلسل شقه 6

تدور أحداث مسلسل حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجئ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف .

كما تتواصل روبي مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل .

أبطال مسلسل شقه 6

مسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي وسيد رجب وشريف سلامة و صلاح عبد الله و محمود البزاوى و هاني عادل و أحمد بدير و رحاب الجمل و احمد حاتم و ملك قورة . و من تأليف كل من سعاد القاضي ومحمود وحيد ورفيق القاضي ونبيل شعيب، والإخراج لـ محمود كامل وهو من إنتاج شركة بي برودكشن.

وكانت حققت أغنية حتة تانية للفنانة روبى نجاحا كبير وتخطت حاجز الـ 6 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية باليوتيوب

ومن ناحية أخرى تصدرت أغنية حتة تانية تريند رقم 1 عبر تطبيق أنغامى. والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما

وتقول كلمات الأغنية:

وتعاونت روبي في الألبوم مع الموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وأحمد عادل ونادر نور وصابر كمال وجيزو وأحمد مرزوق.