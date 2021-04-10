شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان فاضح – مني ممدوح تستعرض مؤخرتها وصدرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة منى ممدوح، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت منى ممدوح في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى حدود الركبة وذو أكمام مكشوفة باللون الأزرق واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملي الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

وانتعلت منى ممدوح حذاء أنيق ذو كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والمتناسقة مع ملابسها مما منحها مظهرا جذابا، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات، وتميزت إطلالتها في أحدث ظهور لها بأنها كشفت عن قوامها الرشيق والمثالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منى ممدوح على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.