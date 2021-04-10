شكرا لقرائتكم خبر عن من غير بنطلون .. ظهور مؤخرة وصدر لقاء الخميسي من القميص الشفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة “كاجوال” تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتألقت لقاء الخميسي، بفستان قصير باللون اللبني البسيط الذى يبرز جمالها، ويتميز بتفصيلة أنيقة وبسيطة تكشف جمالها، وانتعلت حذاء رياضيا باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم، ولمسات رقيقة من الأيشادو للعيون.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي التي تكشف جمالها.

ولم تتكلف لقاء الخميسي، بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.