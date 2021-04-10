شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – بنت أصالة بالبورنص الشفاف ويكشف ما تحته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحتفل الدكتورة شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة نصري، الآن، بحفل خطوبتها، على نجل رجل الأعمال أحمد هلال.

وشاركت ابنة أصالة جمهورها ومتابعيها، بصورة لها بفستان الخطوبة، عبر خاصية استوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وظهرت شام، بإطلالة جذابة في حفل خطوبتها، مرتدية فستان طويل باللون الأبيض.

وكانت النجمة السورية أصالة نصري، أعلنت خطوبة ابنتها الدكتورة شام الذهبي، وعلقت بطريقة غير مباشرة على انتشار أخبار زواجها.

ونشرت أصالة، صورة ابنتها شام، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت: “لأني ما بخبي عنكم معلومة، وبعتقد أي خبر لازم تاخدوه مني طالما أنا موجودة بينكم، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شاب خلوق ومهذب، وأهم شيء بيخاف من الله”.

وتابعت: “هالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤولياتي تجاه ولادي وشغلي وعائلتي، وأصحابي القراب، ولما يكون في شيء جديد أنا رح خبركم عنه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة ونقية خالية من كل أنواع الألم، وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة أمين يارب العالمين”.