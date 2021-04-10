شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو فاضح .. ميريام كلينك تفتح قدميها وتكشف عن المنطقة الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثارت النجمة اللبنانية ميريام كلينك موجة من الغضب العارم بين الرواد في لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشت صورة لها من وحي الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان في الوقت الحالي.

وظهرت الفنانة اللبنانية ميريام في احد الصور المتداولة والتي نشرتها عبر حسابها الشخصي في انستغرام، هي تجلس على الارض وحولها غالونات الزيت.

كما وعلقت ميريام كلينك على الصورة كاتبة: “من الممكن ان يقتلك اللبناني للحصول على احد هذه الغالونات ووها”.

وفي فيديو آخر ظهرت وهي تسحب مال من مكنة الصراف الالى وعلقت كاتبة “احب الكاش”.

بينما يذكر ان لبنان يشهد العديد من حوادث التضارب وتقاتل للحصول على سلع غذائية مدعومة كالزيت او علبة حليب وهو مشهد بات يتكرر يومياً وفي مختلف المناطق في ظل الارتفاع الجنوني في الاسعار.