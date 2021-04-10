شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – القبض على الفنانة انجي خوري بحوزتها الكثير من الأسلحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام صور جديدة .

وظهرت خوري تحمل السلاح الرشاش في احدث ظهور لها .

و كانت انجي قد قبض عليها من قبل الامن السوري بتهمة افعال منافية للاداب .

وظهرت انجي من اربيل وهي تروج لاحد المحال التجميلية في ظهور سابق .

وانهالت التعليقات من جمهور اجي الذي طالبها بالعودة والظهور في بث مباشر لمتابعيها الذين عبروا عن اشتياقهم لها في التعليقات على الصورة بينما حرص البعض على نصح انجي بعدم اثارة الجدل باطلالاتها الفاضحة المعتادة .

ويشار الى ان خوري كانت قد ظهرت بمقطع فيديو وصفه الجمهور بالاباحي وطالب الجهات المختصة بمحاسبة خوري بالتهامات الفسق والفجور على غرار سما المصري.