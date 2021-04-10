إتفرج – بطلة الافلام المخلة ترفع فستانها وظهور افخاذها العارية

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عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة منى فاروق، جمهورها، بمجموعة صورة جذابة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منى، في الصور مرتدية مايوه أنيق، على شاطئ دهب بشرم الشيخ.

وعلقت الفنانة الشابة: “دهب.. مصر.. شرم الشيخ”، وانهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها، إعجاباً بإطلالتها المثيرة.

يذكر أن منى فاروق، شاركت العام الماضي، في مسلسل “رحيم”، وهو بطولة ياسر جلال، والذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، حيث جسدت دور زوجة شقيق رحيم.

في نفس السياق شاركت في مسلسل “ظل الرئيس”، ويضم العمل العديد من الفنانين منهم، ياسر جلال، محمود عبد الغني، دينا فؤاد، هنا شيحة، أشرف ذكي، علا غانم، عزت أبو عوف، محمد محمود عبد العزيز وغيرهم.

مسلسل “ظل الرئيس” من تأليف محمد اسماعيل أمين، وإنتاج ريمون .مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويتولى الإخراج أحمد سمير فرج.