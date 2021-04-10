شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – ياسمين صبري هتوريك الكنافة بالقشطة قبل رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

و ظهرت ياسمين صبري فى الصورة وهى داخل طائرة خاصة بإطلالة جذابة، حازت الصورة علي اعجاب كبير من متابعيها.

ياسمين صبري ممثلة مصرية تبلغُ 33 من العمر، بدأت مسيرتها الفنية في سنة 2014، من خلال مسلسل “جبل الحلال” ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى.

وفي سنة 2020، تزوجت رجل الأعمال ، أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة، بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.