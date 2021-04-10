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اتفرج .. الراقصة جوهرة دخلت منافسة مع صافيناز

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بيروت - ثريا شاهين - أثارت الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا” الشهيرة بـ”جوهرة” ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها ، عدة فيديوهات جديدة خلال تواجدها بدولة الكويت، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

اتفرج وانت ساكت - الراقصة جوهرة دخلت منافسة مع صافيناز بهذه الصورة

جوهرة

وظهرت جوهرة في الفيديوهات وهي ترقص في أحد المنازل، أمام سيدات كويتيات حسبما كتبت على الفيديوهات قائلة: “أنا سعيدة للرقص أمام محبوباتي سيدات الكويت”، حتى أنها انسجمت مع الرقص بشكل متواصل لترد عليها إحدى السيدات المتواجدات بطريقة ساخرة قائلة: “بشويش”.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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