بإطلالة جريئة.. ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة ميرهان حسين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

ونشرت ميرهان حسين عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام صورة ظهرت فيها بإطلالة رياضية جذابة تكشف جمالها.

ومن خلال الصورة ظهرت ميريهان حسين، في الجيم مرتديه بنطال رياضي من اللون الأسود ليكشف عن رشاقتها، ومرتديه معه توب كاجوال باللون الفسفوري المكشوف من البطن ليبرز رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الذي يتناسب مع ظهورها.

يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.