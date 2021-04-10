نجلاء بدر تخطف أنظار الجمهور بإطلالة صادمة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم -

نجحت الفنانة المتألقة نجلاء بدر في خطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعى.

ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام صورة جديدة لها.

وتشارك نجلاء بدر فى مسلسل “نسل الأغراب” من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.