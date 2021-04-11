شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – شوف لحظة غرق الفنانة روجينا في النيل ومحاولات لإنقاذها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ادّت الفنانة المصرية روجينا مشهداً صعباً ضمن أحداث مسلسلها الجديد “بنت السلطان” في أول بطولة مطلقة لها.

وكادت روجينا أن تتعرض للغرق في نهر النيل أثناء تصوير المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان.

ونشرت روجينا عبر حسابها في “أنستقرام” مقطع فيديو من الكواليس يُظهِر محاولات فريق العمل إنقاذها بصعوبة.

وعلَّقت روجينا: “أيمن سلامة وأحمد شفيق، هو انتوا ماعندكوش إخوات بنات، هتعملوا فيا إيه تاني؟!”.