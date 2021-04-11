شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت والصورة – غادة عبد الرازق: نفسي في عادل إمام ولو لمرة واحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت النجمة المصرية، غادة عبدالرازق، في تصريحات تلفزيونية حديثة، عن حلم حياتها، الذي تتمنى أن يتحقق قريباً.

وقالت أن الشخصية التي تتمنى تجسيدها في مشوارها الفني، ستكون أصعب من شخصية “الجزارة” التي تلعبها في مسلسلها الجديد “لحم غزال”.

وأضافت غادة عبد الرازق، إن شخصية “مُغسلة الموتى” تؤدي مهنة تراها صعبة للغاية وأن من يعمل بها عليه أن يكون شخصا قويا ومتماسكا.

وبينت غادة أنها تقدم 5 شخصيات في مسلسلها الجديد “لحم غزال”، وأرادت أن تطل على جمهورها بأكثر من شخصية وأكثر من إطلالة.

وكشفت النجمة المصرية، في حديثها عن رغبتها في التعاون مع مواطنيها النجمين يسرا وعادل إمام، قائلة: “نفسي أمثل مع يسرا واشتغل مع عادل إمام ولو مشهد واحد”.

وتنتظر غادة عبدالرازق، عرض مسلسل “لحم غزال”، في الموسم الرمضاني المقبل، الذي يشاركها بطولته شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود، وليد فواز، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.