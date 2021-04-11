شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان .. اتفرج صافيناز تضع هذا الشيء بين فخذيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الارمنية المقيمة في مصر صافيناز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بمقطع فيديو جديد لوصلة رقص من احدى الحفلات التي احيتها مؤخرا.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترقص ببدلة رقص جريئة باللون الازرق السماوي واكتفت بالتعليق “يلا بينا نرقص”.

وفي ظهور صادم اخر للراقصة الارمنية المقيمة في مصر صافيناز علي البحر في شرم الشيح

يذكر ان صافيناز معروفة بإطلالاتها الجريئة والتي تثير الجدل بين متابعيها وكان اخرها ظهورها بمايوه بنفسجي وشال شفاف أبرز مفاتن جسدها بينما كانت تحمل حبة من الاناناس.