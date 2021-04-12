تنكر في صورة ساحر هندي.. رامز جلال يعرض النجوم لمواقف مرعبة في برنامجه

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت قناة ام بي سي مصر عن الإعلان التشويقي الأول لبرنامج “رامز عقله طار”، وتضمن مشاهد مرعبة لألقاء النجوم دينا الشربيني ومحمد هنيدي وسمية الخشاب ونسرين طافش من ارتفاع كبير، وعاد رامز للتنكر بصورة ساحر هندي.

وقال رامز جلال، في البرومو الرسمي: الرعب أنواع.. وأنا بفضل أقوى نوع.. والخطر مستويات.. وأنا دايما باختار أعلى مستوى.. ومبعرفش أكون غير في التوب ليفل.

وظهر في البرومو أبرز الضيوف الذين دوى صراخهم بسبب المقلب، ومنهم رمضان صبحي ودينا الشربيني وأحمد سعد وسمية الخشاب وويزو وجميلة عوض وملك قورة ونسرين طافش وإسلام إبراهيم ومحمد هنيدي وأحمد مالك ورحاب الجمل ومحمود جنش وحمو بيكا ومحمد عبدالرحمن.

وسبق أن أثار المستشار تركي آل شيخ الكثير من الجدل حول وقوعه ضحية مقلب “رامز عقله طار” بعدما انفرد بنشر أول مقطع فيديو يكشف عن كواليس المقلب وما يعرف ب”غرفة الأسرار”، ولكن تعليقات رئيس هيئة الترفيه ألمحت بوضوح أنه لم يقع في المقلب، وأن تواجده داخل الكواليس بسبب تصوير البرنامج هذا العام برعاية الهيئة.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، كشف عبر حسابه على موقع تويتر عن أول فيديو من كواليس برنامج “رامز عقله طار” للنجم رامز جلال، وظهر رامز في الفيديو بتعليقه المميز قائلا: بالصلاة على النبي لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار، مع رامز اللي عقله طار، صقفة جامدة يا جدعان.

الفيديو حقق خمسة ملايين مشاهدة في ساعات قليلة، والأهم أن عدد كبير من نجوم الفن في مصر والخليج توعدوا رامز جلال بالعقاب لو نجح في الإيقاع بتركي آل شيخ ، ومن بينهم عمرو دياب الذي وصف مقطع الفيديو بالتاريخي، بينما قال الإعلامي عمرو أديب: لو رامز قرب لمعاليك إحنا هنهد المحطة كلها على دماغه، وكتب الشاعر أيمن بهجت قمر: “بيلعب مع الأسد ولا إيه؟”، ورد آل الشيخ قائلا: صعب يتلعب مع الأسد يا صاحبي.