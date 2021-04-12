السبب الحقيقي لأزمة عمرو أديب ومحمد رمضان.ز ولماذا غضب الأول من الأسطورة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت ازمة الإعلامي عمرو أديب مع الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، لتصبح حديث الجميع.

فبعد التلاسن والتراشق بين عمرو أديب ومحمد رمضان، قرر الأول الذهاب بالأزمة إلى ساحات المحكمة، حيث أعلن عن أنه أقام دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، ولكن ما السبب وراء تلك الأزمة؟

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الأزمة بدأت عندما انتقد الإعلامي عمرو أديب أسلوب محمد رمضان في التعليق على حكم المحكمة الصادر ضده بتعويض الطيار المفصول أشرف أبو اليسر مبلغ 6 ملايين جنيه مصري.

وعلق عمرو أديب على فيديو نشره محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» ظهر من خلاله يلقي بأموال في الماء.

وقال «أديب» إن رمضان أراد إيصال رسالة أن الأموال لا تعنيه، وذلك بعد أن خسر قضيته مع الطيار أشرف أبو اليسر، وغُرم 6 ملايين جنيه.

وقال أديب عن رمضان إنه أصبح عدو نفسه لافتا إلى أنه لا يعرف ماذا يدور برأس الممثل وأنه يخسر جزءا من محبيه بمثل هذه التصرفات.

وردًا على انتقاد عمرو أديب، نشر محمد رمضان مقطع فيديو بصوت عمرو أديب مدمج على مشهد من مسلسله «نسر الصعيد» وهو يقوم يصفع أحد المخبرين بالقلم، ويقول: «أنت حاشر دماغك ليه».