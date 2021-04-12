شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – شوف عبير صبري بتعمل اية بالعمود في يدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خضعت الفنانة عبير صبري، لجلسة تصوير جديدة مع الصور بسام رمضان وبالتعاون مع الاستايلست إيهاب العدلي، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة وجذابة ترتدي فستان “كب” طويل باللون الزهري مطرز بنقوش من قماش الدانتيلا ويتخلله حزام أسود أنيق حول خصرها من بيت أزياء “سفير”.

واكتملت إطلالتها بتصفيفة شعر سوداء طويلة مع خصلات بنية مجعدة في الأطراف بتوقيع مصفف الشعر هيثم دهب، مع ميكب سيمبل هاديء يبرز ملامحها الجذابة بلمسات خبير التجميل كريم حنفي.

جدير بالذكر أن عبير صبري، تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل “موسى” والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.