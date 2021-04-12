شاهد – فيديو جديد منى فاروق لـ”بطلة الافلام المخلة” علي البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – فيديو جديد لـ”بطلة الافلام المخلة” علي البحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة منى فاروق تعرضها للتحرش الإلكتروني، أثناء تواجدها في مدينة دهب، من أحد الأشخاص المجهولين، مما تسبب لها في حالة نفسية سيئة.

وظهرت “فاروق” في بث مباشر على حسابها الشخصي بـ”إنستجرام”، وقالت: “تعرضت للتنمر والتحرش الإلكتروني.. واحد صورني فيديو وأنا واقفة عند مطعم صاحبتي، ورحت أخد منها أكل، وواقفة ولابسة كاش مايوه ومايوه تحت ومفيش حاجة باينه من جسمي، راح مصورني البجح وهو قاعد بياكل، فقولتله أنت بتصورني ولقيته عمال يمسح، وعمالة أقوله أنت ليه مصورني ده كله، وأنا من حقي أعيش في سلام، ومن حقي أعيش حياتي ومش مستنية من بني آدم حاجة، وأنا مش داخلة فيلم آل هارون ولو عايزين تسألوا ليه.. اسألوا المنتج”.

وكانت منى فاروق انضمت لأسرة عمل فيلم “آل هارون”، وذلك يعد أول عمل فني لها بعد أزمتها وعودتها إلى مصر مؤخرًا.

ومن المقرر أن تظهر منى فاروق في عدة مشاهد بمثابة ضيف شرف فى الفيلم، وتقوم بدور فتاة فقيرة تعمل “خادمة” خلال أحداث الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة.

فيلم “آل هارون” من إنتاج حسني محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث فيلم “آل هارون”، في إطار تشويقي مثير بشكل جديد.

وكانت منى فاروق بعد 6 أشهر على أزمتها، وقرار إخلاء سبيلها مع شيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح، خرجت عبر صفحتها الرسمية، تعلن رغبتها في الانتحار.

وعقب أشهر من الصمت، أبدت منى فاروق حزنها بسبب المعاملة التي تتلقاها بسبب أزمتها الأخيرة، حيث ظهرت في فيديو جديد أمس تتحدث فيه عن أزمتها النفسية وتبكي.

وقالت: “كفاية أني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت، وعمالة أتعامل على أنه عادي وهو مش عادي، وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي، وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة”.

وتذكرت الممثلة الشابة فترة سجنها قائلة: “من شهر 2 لشهر 6 أنا بره الدنيا وميتة وعايشة ميتة، أنا عايزة أعيش بسلام ومش عايزة حاجة وأنا أضعف بكتير من اللي حصل لي ومحدش مديني فرصة أعيش ولا أرجع أشتغل الشغل اللي كنت بشتغله وأنا غلطت وكلنا بنغلط وأنا كنت صغيرة قوي وانتوا بتتكلموا في حاجة من سنين ليه طلعت دلوقتي.. أنا معرفش وأنا مش زعلانة أنا بحمد ربنا إن كل ده حصلي وأنا صغيرة وأني أقولكم إن أنا غلطت”.