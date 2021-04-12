بعد 11 عامًا على اختفائها.. لن تصدق كيف أصبح شكل طفلة «الكبير أوي»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للطفلة ليلى عدنان، والتي ظهرت طفلة في مسلسل «الكبير أوي» الذي عرض للمرة الأولى في العام 2010.

وتبين من الصور الاختلاف الكبير في ملامحها، حيث قارن الجميع بين شكلها قديماً وذلك الراهن حيث تبين أنها أصبحت شابة جميلة مع الإشارة إلى أنها ما زالت تحافظ على ملامحها الأجنبية.

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ويُذكر أن الطفلة هي ليلى عدنان بداية ظهورها كان عام 2009 في مسلسل السيت كوم بيت العيلة الجزء الأول، وفي عام 2011 شاركت في مسلسل نور مريم وفوازير ميني سات، وشارع عبد العزيز، والانطلاقة الكبيرة كانت من خلال الكبيرة اوي.