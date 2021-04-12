بعد ظهورها بالجمبسوت.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد وقت قصير من ظهورها بالجمبسوت، عادت الفنانة اللبنانية لإثارة الجدل من جديد، حيث ظهرت بفستان ضيق من الحرير بتصميم جريء باللون البيج، ومزيّناً على الجانب وفي الأسفل بالدانتيل.

وظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب بإطلالة تضجّ أنوثةً وجاذبية. ومن الناحية الجمالية، تركت مايا شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعّدة، وطبّقت مكياجاً قوياً للعينين مع أحمر شفاه نيود لامع.

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ولاقت صور مايا إعجاب عدد من متابعيها الذين أثنوا على جمال إطلالتها. وانقسم المتابعون على الحسابات التي أعادت نشر الصور على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بين من رأوا أن الفستان يليق بشخصيتها وأسلوبها الفريدين، ومن اعتبروا أنه جريء جداً.

يُذكر أن مايا دياب طرحت أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “​الكعب العالي​” التي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب، وذلك على قناتها الرسمية في “يوتيوب”، وهي من كلمات محمود صلاح وألحان رحيم، وتوزيع موسيقي هادي شرارة، والكليب من إخراج شيرين خوري التي أظهرت مايا بطريقة مختلفة.