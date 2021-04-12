فنانة شهير تعلن إصابتها وزوجها بفيروس كورونا (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الفنان يوسف الخال، وذلك خلال الفترة الماضية.

وأكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا خبر تم نشره عبر الصفحة الرسمية للبرنامج اللبناني «ع غير كوكب» والذي أعلنت من خلاله إصابتها وزوجها بالفيروس.

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وأعادت نيكول سابا نشر التغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلقت عليها قائلةً: «الحمد لله على كل شيء».

على جانب آخر، كانت نيكول سابا كشفت أنها مرت بظروف صعبة خلال العام الماضي، ودخلت في حالة اكتئاب وعانت من أزمة صحية، لم توضح تفاصيلها.

وقالت نيكول في لقاء مع برنامج «The Insider بالعربي»، إنها بعد وفاة مدير أعمالها وائل المصري، الذي كان يعمل معها على مدار 13 عاما وكان بمثابة الأخ بالنسبة لها دخلت في حالة اكتئاب، بالإضافة إلى ما حدث في لبنان من تفجير مرفأ بيروت والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.