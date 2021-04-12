مؤامرة دينا الشربيني وشيرين رضا تدفع عمرو دياب إلى المقدمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسبب مقطع فيديو غامض للنجمتين دينا الشربيني وشيرين رضا، في تصدر المطرب عمرو دياب تريند موقع تويتر.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي نسجوا قصصا كوميدية من وحي الخيال، حول تآمر الزوجتين السابقتين عليه، وقرب الكشف عن أسرار تتعلق بحياته الخاصة.

القصة بدأت بمقطع فيديو أطلقته شيرين رضا عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستجرام موجها لدينا الشربيني، وتخيرها ما بين الكشف عن السر أو تعلنه هي، وردت دينا بفيديو آخر طالبت فيه شيرين بالتريث وقالت أنها ستذهب إليها لتشرح لها الحقيقة بعيدا عن الناس.

الحوار الغامض تحول على الفور إلى ترند، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي خيالهم لتخمين السر الذي يجمع بين النجمتين دينا وشيرين، وذهبت الأنظار مباشرة إلى عمرو دياب.

بينما رجح عدد قليل أن شركة إعلانات استغلت النجمتين لإطلاق حملة إعلانية سيتم الكشف عن تفاصيلها مع بدء عرض مسلسلات رمضان 2021.

يذكر أن شيرين رضا تجمعها علاقة صداقة وطيدة بدينا الشربيني رغم ارتباط الأخيرة بزوج الأولى عمرو دياب، كما قدمت نور ابنة شيرين دعما كبيرا للشربيني في بداية علاقتها بدياب، وحتى بعد الأزمة الأخيرة قالت نور أن علاقتها بدينا ستظل مميزة لأنها تحبها وتجدها “عطوفة”!!