روجينا تؤكد: حققت حلمي وأشكر زوجي

وجهت الفنانة روجينا رسالة مؤثرة أكدت فيها أن العمل يمثل حلم عمرها، وانها ظلت طوال السنوات الماضية راضية بقدرها ومؤمنة بموهبتها وتنتظر الفرصة المناسبة للنجاح.

روجينا استغلت تصدر أغنية “كان يا ما كان” للمطربة أصالة، تتر مسلسها “بنت السلطان” قائمة الأكثر مشاهدة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: لكل مجتهد نصيب، عمري ما استكترت نعمة على حد، ولا بصيت لرزق مش رزقي، على طول كنت راضية حتى وأنا أصعب انكسارتي.

وأضافت: كنت بشتغل بمنتهى الاجتهاد، كنت بفرح بنجاح زمايلي وكإنه نجاحي، وكان بيكفيني انو يتقال عليا وش الخير.

وتابعت: عمري ما طلبت من البشر، كنت بطلب من رب البشر وكنت واثقة فى ربنا لإنه العدل، وواثقة في موهبتي والجمهور اللي بيحبني وبيدعمني ولأني كبرت بيهم، فكنت واحدة منهم، دور ورا دور هما اللي كانوا سندي في المشوار، لغاية ما ربنا طبطب عليا والسنة دي بعد عمر ومشوار طويل، بحقق الحلم اللي عمري ما تخليت عنه.

وأضافت: سعيدة بفرحة زمايلي ليا ودي عوض كبير، لإنهم مؤمين إني استحق الخطوة دي، بشكر الجمهوراللي كلامه ليا طاقتي الايجابية، هما الدعم والسند وهما بعد ربنا السبب في اللي أنا فية دلوقتى.

وجددت روجينا الشكر لزوجها نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي قائلة: بشكر أشرف ذكي اللي اتعلمت منه كتير، اللي دايما في ضهري أمي وبناتي، ودعوتهم ليا بشكر كل من ساهم في وصولي للخطوة اللي أنا فيها دلوقتي من أول دخولي المعهد، الاستاذة الكبار اللي اتعلمت على ايدهم، بشكرك كل الناس اللي اشتغلت معاهم من أول مسلسل لآخر فرحة في مشواري مسلسل (بنت السلطان)، النهاردة بإذن ربنا أول حلقة في مسلسل (بنت السلطان)، وواثقة فى كرم ربنا، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب”.