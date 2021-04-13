حورية فرغلي تجري الجراحة الرابعة والأخيرة وتطمئن جمهورها

عدن - ياسمين عبد العظيم - طمأنت الفنانة المصرية حورية فرغلي جمهورها على حالتها الصحية، قبل خضوعها للجراحة الرابعة والأخيرة لترميم وإعادة بناء عظام الأنف، مؤكدة أنها تتوقع العودة إلى مصر بعد أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.

وقالت حورية فرغلي خلال مداخلة مع الإعلامي سيد على: أنا الحمد الله زي الفل عملت 3 عمليات وناقص عملية هعملها يوم الأربعاء والدكتور وقتها هيقدر يحدد لي إمتى أقدر أركب طيارة وأرجع لمصر، وده هيبقى في خلال أسبوع 10 أيام.

وأضافت حورية فرغلي: كان نفسي أبقى موجودة في رمضان ده من خلال عمل درامي بس إن شاء الله أتواجد في رمضان الجاي.

وسبق أن كشفت حورية عن حزنها الشديد بسبب إصرار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تداول صورة قديمة لها بعد الجراحة الأولى لإصلاح أنفها، وادعاء أن هذا هو شكلها الجديد، وأكدت أنها تشعر بالغضب، ووجهت رسالة صوتية من مقر إقامتها في أمريكا أشارت فيها إلى أن شكلها الحالي تغير كثيرا، واستعادت شكل وجهها الطبيعي ولكن الطبيب المعالج يمنعها من نشر الصور إلا بعد استكمال الجراحات المجدولة.

أضافت حورية في تسجيل صوتي لبرنامج “شو لايت”، المُذاع على فضائية الحياة: أجريت عمليتين والعملية الثالثة سوف أجريها يوم الأربعاء المقبل، ولكني مستاءة لأن الصورة المتداولة هي صورة لي بعد خضوعي لأول عملية جراحية منذ خمسة أعوام، والتي تسببت في فشل العمليات التي تلتها، وقالت: دي مش الصورة الحقيقية دلوقتي ومش ده شكلي دلوقتي.