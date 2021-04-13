أحمد السعدني يكشف أسباب أنسحابة من مسلسل زينة ويصفه بالمهزلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان أحمد السعدني انسحابه نهائيا من بطولة مسلسل كله بالحب الذي وصفه بـ “المهزلة” مؤكدا تقدمه بشكوى إلى نقيب المهن التمثيلية للحفاظ على حقوقه لدى الشركة المنتجة بعد إخلالها بكل ما تم الاتفاق عليه في التعاقد بينهما.

السعدني أعلن الانسحاب عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكوى رسميه للنقيب الدكتور أشرف ذكي ضد شركة الانتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي المادية واسف للإزعاج مره اخري ورمضان كريم.

وسبق أن صدم الفنان أحمد السعدني جمهوره، بعدما ألمح في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، لاحتمال انسحابه من موسم دراما رمضان 2021، ورجح البعض وقتها أن السبب هو إصابته بفيروس كورونا، ولكن مع مطلع شهر أبريل الجاري تقدم السعدني باعتذار من كل محبيه بعد موافقته على مشاركة النجمة زينة بطولة مسلسل “كله بالحب” المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وكشف لأول مرة عن الأزمات التي تصادفه بسبب إخلال الشركة المنتجة باتفاقها معه فيما يخص الدعاية للعمل، وإنفراد زينة بمفردها بتصميم البوسترات والاعلان التشويقي.

السعدني طرح على جمهوره فكرة التوقف عن استكمال التصوير واللجوء لنقابة المهن التمثيلية للحصول على حقوقه، أو استكمال العمل حرصا على مصالح زملاء المهنة من ممثلين وفنيين، وقال عبر منشور مطول عبر حسابه على موقع الفيس بوك: الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكلة في شغلي، وعمري ما اختلفت مع زمايلي، إنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه ٢٤ ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف.

وأضاف: أنا متربي في استوديوهات، كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كإنها شتيمة على احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل، احترامنا للكلمة قبل العقد.للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم إللي على أساسه وافقت أشتغل، وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم، والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج.

وتابع قائلا: الحقيقة أنا ضهري في الحيط أكمل وأقبل بالعبث ده عشان باقي الزملا الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب وإلا أقعد في بيتنا وأكتفي باللي صورته وأطلب من النقابة تجيبلي حقوقي المادية.