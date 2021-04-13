سحور سعاد حسني في رمضان مختلف!!

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان الراحل محمد فوزي قدم مهنة المسحراتي كغيرة من فنانين الزمن الجميل، في شارع النجوم وكان يوقظهم بكلمات نظمها عبدالعزيز سلام، وكان لكل فنان مقطوعة خاصة به، وكان يبدأ كلامه قائلًا:

يا عباد الله وحدوا الله.. أدي وقت الاستغفار والطلب من الله يأهل الفن ويا أهل السينما.. يا أهل المزيكا والمغنى رمضان جه وده شهر كريم.. والصوم فيه بيودي الجنة

يا عباد الله وحدوا الله.

ايا عباد الله وحدوا الله.. أدي وقت الاستغفار والطلب من الله يأهل الفن ويا أهل السينما.. يا أهل المزيكا والمغنى رمضان جه وده شهر كريم.. والصوم فيه بيودي الجنة

يا عباد الله وحدوا الله.

الفنانة الراحلة سعاد حسني، كان لها نصيب من هذه الكلمات التي جاء فيها:

قومي يا كتكوته يا شاطره .. وتسحري يالله معانا

ولو إني عارفك فاطره… وعامله صايمة ويانا

دمك خفيف وبيئسرني…. وضحكتك زي الشربات

والنظرة منك تسحرني.. وأنا تفطرني النظرات

وأسرح وعقلي يحيرني… ويقولي في كل الأوقات

دي تحفة وألا سعاد حسني… ولا القمر بان له أمارات

يا عباد الله وحدوا الله