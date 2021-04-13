لن تصدق أن هذا الفنان شقيق حسن يوسف؟.. حجم الشبه بينهما سيصدمك

عدن - ياسمين عبد العظيم - لكثير من نجوم الفن والمشاهير أشقاء يعملون في الوسط الفني أيضًا، ولكن نادرًا ما يعرف عنهم الجمهور، وقد لا يعلم الكثير أنهم أخوة إلا عن طريق الصدفة، وبعضهم اعتزل الفن حيث لم يجد نفسه فيه، وفضل أن يسلك طريقًا آخر لا يبعد كثيرًا عن الفن.

ومن بين هؤلاء الفنانين النجم عدلي يوسف، شقيق الفنان الكبير حسن يوسف، والذي يشبهه إلى حد كبير في الملامح.

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ولد الفنان عدلي يوسف يوم 24 أغسطس عام 1943، في محافظة القاهرة، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسن يوسف، والذي يصغره بحوالي 9 سنوات.

بدأ الفنان عدلي مسيرته الفنية بالعمل في مجال الفن والتمثيل، ومن أشهر أفلامه، فيم «للرجال فقط»، وفيلم «آخر شقاوة»، وفيلم «العزاب الثلاثة»، وفيلم «شفيقة القبطية»، وفيلم «زقاق المدق»، وقرر عدلي بعد ذلك أن يعمل كاتب سيناريو.

واتجه الفنان عدلي يوسف إلى العمل كمساعد مخرج للعديد من الأفلام، وبشكل خاص مع الأفلام السينمائية التي قام بإخراجها شقيقه الفنان حسن يوسف، ومن هذه الأفلام، فيلم «ليلة لا تنسي»، وفيلم «القطط السمان»، وفيلم «ولد وبنت وشيطان»، وفيلم «الطيور المهاجرة»، وفيلم «كفاني يا قلب»، وفيلم «قاتل مقتلش حد».

وفي التسعينيات قرر الفنان عدلي يوسف أن يعتزل الفن بشكل نهائي، واتجه إلى العمل كمخرج للعديد من الأفلام منها، فيلم «مقص عم قنديل»، وفيلم «فيش وتشبيه»، وفيلم «أيام التحدي»، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية الأخرى.